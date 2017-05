Sky und Sport1 übertragen Europa-League-Halbfinale live

Das erste europäische Finale der Saison steht fest, nun sucht auch die Europa League ihre Finalisten. Vor den Halbfinal-Rückspielen scheinen die Rollen bereits klar verteilt, welche Teams den Sprung ins Endspiel schaffen, kann auf Sky und Sport1 verfolgt werden.



Seit Mittwoch stehen die Teilnehmer am Champions-League-Finale fest, in der Europa League werden die Finalisten am Donnerstag endgültig ermittelt. Nach den Hinspielen des Halbfinales scheinen die Favoritenrollen klar verteilt, ob es Überraschungen gibt sehen Fußball-Fans auf Sky, die Partie von Manchester United gegen Celta Vigo zusätzlich im Free-TV bei Sport1.