Sky verlängert Golf-Deal

Loch für Loch: Nach den Masters verlängert Sky Deutschland auch die Partnerschaften mit The Open und der PGA Championship.



Sky will noch mehr Golf im Programm. Der Bezahlsender macht weiter gemeinsame Sache mit The Open und der PGA Championship. Die neuen langfristigen Vereinbarungen mit den beiden Majors umfassen die exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich und der Schweiz.