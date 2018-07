Sky vor Fußball-Saison: "Ein Riesenschritt für uns"

Für den Pay-TV-Sender Sky tritt mit Beginn der neuen Fußball-Saison eine Zäsur ein. In der Fußball-Champions-League gibt es erstmals keinen deutschen Anbieter im Free-TV.



Bislang durfte auch das ZDF ein Spiel pro Runde ausstrahlen. "Die Champions League wird nicht mehr im Free-TV zu sehen sein. Für uns ist das eine große Chance, exklusiv über den großen Fußball zu berichten. Das ist ein Riesenschritt für uns", sagte Sky-Sportchef Roman Steuer bei einer Talkrunde in Hamburg. Sky bezeichnet die Übertragung des Clubfußballs als Kernrecht.