Sky zaubert neuen Familiensender aus dem Hut

Die TV-Premiere der Neuverfilmung des Abenteuerfilm-Klassikers "Jumanji" geht beim eigenst dafür eingerichteten Familien-Kanal "Sky Cinema Adventure HD" über die Bühne. 24 weitere familienfreundliche Filme sollen das Programm der Sparte ergänzen - darunter auch die 1995er Originalfassung mit Robin Williams.



"Jumani: Willkommen im Dschungel" lautet der volle Titel der Neuadaption mit Dwayne "The Rock" Johnson in der Heldenrolle - zusammen mit den Comedians Jack Black und Kevin Heart geht es kopfüber in die Welt eines magischen Brettspiels, bei dem die grenzen zwischen Phantasie und Realität zu verschwimmen beginnen. Zur TV-Premiere des Familien-Blockbusters, der seinerzeit an den Kinokassen "Star Wars: The Last Jedi" den Rang ablaufen konnte, stampft Sky nun eigenst einen Familiensender mit dem knackig-kurzen Titel "Sky Cinema Family Adventure HD" aus dem Boden.