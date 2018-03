Sky zeigt Comedyserie um Auftragskiller "Barry"

Die HBO-Produktion "Barry" kommt nach Deutschland. Sky zeigt die Serie parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalversion noch im März. Auch auf Deutsch sollen Zuschauer die Geschichten um den Auftragskiller mit großen Plänen bald sehen können.



Ein Auftragskiller, der Schauspieler werden will? Was nach einer konfusen Geschichte klingt, hat HBO zur Serie "Barry" gemacht. Für die Nacht vom 25. auf den 26. März kündigt Sky die Comedy-Produktion parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalversion auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand an.

