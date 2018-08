Skys neue Soundbox erfüllt Raum mit 360-Grad-Klang

Ab heute hat Sky eine neue Soundbox im Repertoire. Das als All-in-One-Soundsystem beworbene Produkt wurde gemeinsam von Sky und der französischen Lautsprecher-Manufaktur Devialet entwickelt. Ein 360-Grad-Raumklang soll die Soundbox zum Mehrwert machen.

"So gut hat Sky noch nie geklungen", verspricht Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland, und weist auf das bevorstehende Sky-Programm hin. Wer sich die Soundbox direkt ins Wohnzimmer holt, kann in den kommenden Wochen beispielsweise "X Factor", "Justice League" oder die UEFA Champions League und Fußball Bundesliga im neuen Klang hören.Drei Hochtöner und sechs Woofer sind im Inneren der Sky Soundbox eingebettet. Außerdem gibt es einen HDMI-Eingang, einen HDMI-Ausgang und einen optischen Eingang. Über Bluetooth lässt sich Musik von mobilen Geräten und Streamingdiensten kabellos abspielen. Am liebsten hätte Sky natürlich, wenn Käufer der Soundbox auch noch den Sky Q Receiver in den Einkaufswagen packen. Wenn der Sky Q Sound eingeschaltet ist, erkennt die Sky Soundbox den Inhalt und liefert den darauf abgestimmtem Ton für Film, Sport und Musik. Dem Benutzer stehen dabei drei Soundmodi zur Verfügung. Da ist zum einen der Dialogmodus. Dieser soll Sprachszenen intensivieren, während der Nachtmodus Bass vermindert. Der dritte Modus im Bunde ist der Kidsmodus. Dieser begrenzt die Lautstärke.Zu bekommen ist die Soundbox, die übrigens in einer umweltfreundlichen und komplett plastikfreien Verpackung ausgeliefert wird, für 599 Euro. Sky Kunden zahlen 300 Euro weniger.