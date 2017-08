Smartphone- und Tablet-Umsätze steigen auch 2017

24 Millionen Smartphones werden 2017 verkauft, damit wächst der deutsche Markt um 4 Prozent auf fast 10 Milliarden Euro. Besonders beliebt sind Smartphones mit großem Display.



Vor zehn Jahren begann mit dem iPhone der Boom von Smartphones. Seitdem vermeldet der Markt stetig wachsende Absatzzahlen. Laut einer aktuellen Prognose des Digitalverbands Bitkom werden in Deutschland 2017 24,1 Millionen Geräte verkauft. Das sind zwar 100.000 weniger als 2016, aber der Umsatz wird steigen von 9,4 (2016) auf 9,8 Milliarden Euro.