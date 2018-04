Snapchat-Nutzer müssen neues Anzeigen-Format hinnehmen

"yes, Commercials" heißt das neue Werbeformat von Snapchat. Sechssekündige Videoanzeigen werden in der Testphase in ausgewählten Snapchat-Shows laufen. Wer snapchatten will, muss Werbung gucken, denn die speziell produzierten Werbespots können von den Nutzern nicht weggeklickt werden.



Snapchat will es wissen: Wie viel Werbung nehmen Nutzer hin? Wie "digiday.com" berichtet, plant der Online-Riese den Test eines neuen Anzeigenformats. Meldungen zu diesem Thema

Snapchat soll in Europa für Nutzer unter 16 Jahren offen bleiben

Chat-Break: RTL2 geht mit neuem Werbeformat an den Start

"Es geht um sehr viel Geld" - Der Einfluss der Influencer

Die Werbung wird demnach in Form von sechs Sekunden lange Clips in den Snapchat Shows eingeblendet. Die "yes, Commercials", wie der Name der Werbung ist, werden auf professionell erstellten Inhalten von Partnern wie BBC, HBO und anderen Medienunternehmen gezeigt. Laut "digiday.com" können Nutzer die Anzeigen nicht weg schalten - wer den Dienst nutzen will, muss sich die Clips ansehen.



Von Nutzern eingestellte Videoinhalte sind demnach allerdings von dem Werbetest nicht betroffen. Die Testphase wird voraussichtlich Mitte Mai beginnen.