Snapchat startet Discover mit Bild und Sky Sport in Deutschland

Ab Dienstag wird es im Discover-Bereich von Snapchat auch journalistische Inhalte von deutschen Medien geben. Der Weg dahin war allerdings nicht einfach.



Seit Dienstag können Snapchat-User in der Discover-Rubrik auch Inhalte deutscher Verlage finden. Zum Start sind "Bild", "Spiegel Online", "Vice" und "Sky Sport" dabei. Sie stellen für die App optimierte Inhalte 24 Stunden bereit. Deutschland ist damit nach den USA, Großbritannien, Norwegen, Australien und Frankreich, das sechste Land in dem das US-Unternehmen sein Angebot startet.