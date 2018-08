Snapchat verliert Nutzer, doch Anleger stört das nicht

Eigentlich sind ja Börsianer nicht erfreut, wenn Unternehmen Kunden verlieren. Bei Snapchat ist das aber anders.



Die Foto-App Snapchat hat erstmals Nutzer verloren - dennoch sind die Quartalsergebnisse an der Börse gut angekommen. In den drei Monaten bis Ende Juni sank die Zahl der täglich aktiven User im Vergleich zum Vorquartal um zwei Prozent auf 188 Millionen, wie die Snapchat-Mutter Snap am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.