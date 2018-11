So beeinflussen Online-Casinos die TV-Landschaft

Was vor wenigen Jahren noch als Novum und eigentlich verboten galt, ist heute im Alltag angekommen: Online-Casinos präsentieren sich und ihr Angebot in Fernsehshows und Werbespots.



Die virtuellen Spielbanken setzen auf ein breitgefächertes Marketing, im Internet sind sie ohnehin schon sehr präsent. Hier treffen Nutzer vor allem auf Bannerwerbung, die in Blogs, Nachrichtenseiten und den sozialen Medien integriert ist. Für das Fernsehen eignet sich diese Art der Kunden-Akquise allerdings nicht, in diesem Medium sind andere Mittel gefragt. Die Strategen hinter den Kulissen setzen in diesem Fall verstärkt auf computeranimierte Spots mit visuellen Elementen, die eindeutig auf die Mechanik von Spielautomaten hinweisen. Dazu eine direkte Ansprache mit "du" und ein verlockendes Bonus-Angebot: Gleich zu Beginn soll sich der getätigte Einsatz vermehren, und mit ihm auch die Gewinnchancen. An dieser Stelle bleiben die Werbeplaner allerdings nicht stehen, sie produzieren auch eigene TV-Formate auf Spartensendern.



Im Fokus: Das Marketing-Konzept der Wunderino Jackpot Spiele

Besonders ins Auge fällt aktuell die Werbung des Online-Casinos Wunderino mit seinen teilweise kostenlosen Casino Jackpot Spielen, dessen Gründung im Jahr 2015 erfolgte. 2016 erhielt das Unternehmen ein europäisches Glücksspielzertifikat der Malta Gaming Authority, seitdem arbeitet es an seiner dauerhaften Medien-Präsenz, um maximale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Partnerschaft mit Sport1 kommt dem Durchstarter des Spielbanksektors sehr entgegen: Hier erhält Wunderino die Chance, sein Angebot ausführlich zu präsentieren, unter Einsatz elegant gekleideter, fröhlich plappernder Moderatorinnen. Die Damen entpuppen sich nicht nur als unterhaltsames Plauderteam, sondern auch als hübsche Live-Croupiers, die den Zuschauer gern zwischendurch zu einer Partie Blackjack oder spannenden Wunderino Jackpot Spielen einladen.



Die bekannte Slot Machine "Star Burst" gelangt mit ihren funkelnden Edelsteinen an dieser Stelle bevorzugt zum Einsatz, doch sie stellt nur einen kleinen Ausschnitt des vielfältigen Automatenprogramms dar. Wenn es um das Thema "Jackpots spielen" geht, hat Wunderino tatsächlich einiges zu bieten, und zwar in der entsprechenden Kategorie der Gaming-Plattform. Dort existieren mannigfaltige kostenlose Casino Jackpot Games, die auf Wunsch aber auch mit Echtgeld bespielbar sind. Im letztgenannten Fall winken verlockende Hauptpreise, die den hohen Beliebtheitsgrad dieser Spielvariante erklären. Zudem bedient sich das Unternehmen einer großen Themen- und Designauswahl, damit kein Automatenspiel dem anderen gleicht. So gelingt es den Wunderino Jackpot Spielen die Sinne der Spieler über Musik, Formen, Muster und Farben gezielt anzusprechen, und nicht nur an den Traum vom großen Geld zu appellieren.