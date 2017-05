Social Media: Konkurrenz für klassische Werbung

TV- und Radiowerbung haben ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Mittlerweile verkaufen Social-Media-Influencer genauso gut.



Dass das Internet den herkömmlichen Medien allmählich den Rang abläuft, ist auch in Deutschland nichts Neues mehr. Zwar hinkt der Glasfaserausbau in der BRD deutlich hinter anderen Ländern hinterher, dennoch bekommen es die klassischen Medien allmählich mit der Macht der sozialen Medien zu tun.