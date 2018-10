Sönke Wortmanns Komödie "Der Vorname": Krach wegen Adolf

"Der Vorname" inszeniert Sönke Wortmann als bissigen Kinospaß. Mit Stars wie Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz und Caroline Peters nimmt er Befindlichkeiten der deutschen Mittelschicht aufs Korn.



Wortwitzige Boulevardkomödien über die Abgründe scheinbar kultivierter Mittelschichts-Menschen begeistern das Publikum im Theater und im Kino schon seit längerer Zeit. Als starke Vertreterin des Genres gilt die Pariser Dramatikerin Yasmina Reza. Ihre Werke wie "Kunst" und "Der Gott des Gemetzels", letzteres 2011 von Regielegende Roman Polanski verfilmt, füllen die Bühnenhäuser weltweit. Einen Clou landete aber auch das Autorengespann Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière mit seiner 2010 uraufgeführten Komödie "Der Vorname", die nach einem ähnlichen Muster funktioniert.