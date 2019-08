Sommerkino-Krimi "Sauerkrautkoma" im Ersten

Die beliebte Regionalkrimi-Reihe um den Polizisten Eberhofer geht weiter. Diesmal hat er mit einer ungewollten Versetzung zu kämpfen.



Sechs Krimis mit dem Landpolizisten Franz Eberhofer sind bislang verfilmt worden, allesamt nach den Romanen von Rita Falk. Sebastian Bezzel spielt jedes Mal die Hauptrolle: Bisher waren es "Schweinskopf al dente", "Winterkartoffelknödel", "Dampfnudelblues" und "Grießnockerlaffäre". Im Rahmen der Reihe «Sommerkino im Ersten» ist jetzt die fünfte Folge "Sauerkrautkoma" zu sehen. Sie läuft am Montag (20.15 Uhr) im Ersten. Fall Nummer sechs mit dem schönen Titel "Leberkäsjunkie" läuft derzeit noch im Kino.