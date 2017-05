Sommerwetter zieht "Polizeiruf"-Quote runter

Wenn das Wetter zum Grillen einlädt, sinkt die Lust am TV. Für den "Polizeiruf 110" interessierten sich zur besten Sendezeit gut 6,5 Millionen. Auch für Thomas Gottschalk lief es schon einmal besser.



Gegen das Sommerwetter in Deutschland hatte der ARD-"Polizeiruf 110"-Krimi am Sonntagabend einen schweren Stand: Im Schnitt 6,58 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr für den Film "Einer für alle, alle für Rostock", in dem ein Fußball-Fan aus dem Kreis der radikalen Ultras ermordet wird. Der Marktanteil betrug 22,2 Prozent. Der "Polizeiruf" aus Brandenburg 14 Tage zuvor hatte bei kühleren Temperaturen rund 1,1 Millionen Zuschauer mehr.



Die "Tagesschau" sahen um 20 Uhr zuvor allein im Ersten 6,05 Millionen Menschen (23,0 Prozent), die Talkshow "Anne Will" zum Thema "Staatsmann oder Sicherheitsrisiko - Kann Donald Trump Außenpolitik?" kam im Anschluss an den "Polizeiruf 110" noch auf 3,77 Millionen (14,7 Prozent). Auf den ZDF-Liebesfilm "Fluss des Lebens - Geliebte Loire" mit Anna Fischer und Mathieu Delarive entfielen 4,05 Millionen Zuschauer (13,6 Prozent).