Sony: Drei neue Heimkino-Produkte

Neuer Blu-ray, neue Soundbar und neuer Receiver: Sony bringt mit dem UBP-X800, der Soundbar HT-ST5000 und dem AV-Receiver STR-DN1080 drei neue Heimkino-Produkte auf den Markt.



Sony baut seine Produkt-Palette im Heimkino-Bereich weiter aus und präsentiert gleich drei neue Produkte. Neben dem neuen 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Player UBP-X800 bringt Sony mit der HT-ST5000 eine neue Soundbar und einen neuen AV-Receiver auf den Markt.