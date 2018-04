Sony: Zwei neue 4K HDR TV Serien angekündigt

Die neuen Fernseher der XF83 Serie verfügen über den 4K HDR-Prozessor X1, der ein extrem realistisches Bild mit erweitertem Kontrastumfang garantiert. Die Geräte der XF70 Serie bieten 4K HDR-Qualität in vielen verschiedenen Bildschirmgrößen.



Sony hat zwei zusätzliche Fernseher-Serien angekündigt, die beide mit beeindruckender 4K HDR-Bildqualität und einer Vielzahl intelligenter Funktionen aufwarten. Die Fernseher der XF83 Serie mit dem leistungsstarken 4K HDR-Prozessor X1 sind perfekt für alle, die sich einen großen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 70 Zoll (178 cm) oder 60 Zoll (152 cm) wünschen.

Meldungen zu diesem Thema

Oppo Shock: Populäre AV-Marke verabschiedet sich vom Markt

Freenet TV setzt auf Multi-Empfang

Bericht: BSI warnt vor Sicherheitslücken beim Smart-TV

Ausgerüstet sind diese mit Sprachbedienung und Android TV. Das ermöglicht der XF83-Serie den sofortigen Zugriff auf Filme, TV-Serien und Tausende von Apps und lässt sich zudem hervorragend für Gaming nutzen. TV-Fans können ihre Lieblings-Serien und -Filme bei Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube und anderen Diensten genießen. Optisch besticht die XF83-Serie mit einem schmalen Rahmen in Aluminium-Optik und einem durchdacht gestalteten Standfuß, der alle Kabel schützt und verbirgt.



Die Geräte der 4K HDR TV-Serie XF70 sind in den vier verschiedenen Bildschirmdiagonalen 65 Zoll (164 cm), 55 Zoll (139 cm), 49 Zoll (123 cm) und 43 Zoll (108 cm) erhältlich und bieten so für jedes Wohnzimmer das richtige Gerät.



Mit der 4K X-Reality PRO-Technologie von Sony verfeinert der XF70 die Klarheit und Detailtiefe jedes einzelnen Bildes und optimiert damit die Bildqualität insgesamt. Obwohl das 4K Einsteigermodell XF70 nicht über Android TV verfügt, muss der Nutzer nicht auf die beliebtesten Streaming- und Video-Anwendungen verzichten: So ist der Fernseher mit einem integrierten Internet-Browser ausgestattet und bietet zudem direkten Zugriff auf die Dienste Netflix und YouTube.



Neben Serien und Filmen zeigt der Fernseher die besten Games von der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro in dynamischer, detailreicher HDR-Qualität. Ähnlich wie der XF83 hat auch der XF70 einen intelligent designten Standfuß, der die Kabel von Set-Top-Boxen oder Blu-ray-Playern diskret verbirgt.



Preise und Verfügbarkeiten



4K HDR TV Serie XF83:

KD-70XF8305: 2.499,00 Euro

KD-60XF8305: 1.499,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Juli 2018



4K HDR TV Serie XF70:

KD-65XF7005: 1.799,00 Euro

KD-55XF7005: 1.099,00 Euro

KD-49XF7005: 899,00 Euro

KD-43XF7005: 849,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Juni 2018