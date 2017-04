Sonys neues TV-Flagschiff ab jetzt vorbestellbar

Die Bravia OLED TV A1 Serie von Sony kann ab sofort vorbestellt werden. Die OLED-TVs sollen durch extrem hohe Schwarzwerte und Kontraste für 4K-HDR-Inhalte sowie die neue Acoustic Surface Soundtechnologie beeindrucken.



Wie Sony Deutschland am Dienstag bekannt gab, ist die neue Bravia OLED TV A1 Serie ab sofort vorbestellbar. Verfügbar sind aktuell die Größen 65 Zoll für 5499 Euro (UVP) und 55 Zoll für 3999 Euro (UVP). Der Preis und die Verfügbarkeit des 77-Zoll-Modelles sind noch nicht bekannt.