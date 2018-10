"Sozialismus ist schick" - neue TV-Show über Chinas Präsidenten

Es ist doch ein wenig bizarr. Eine Quizshow im chinesischen Staats-TV soll helfen, Präsident Xi bei der Jugend beliebter zu machen. Doch sind Fragen zum Kommunismus im futuristischen TV-Studio wirklich das richtige Rezept, um Xi "cool" wirken zu lassen?



Xi Jinping könnte China bis ans Ende seiner Tage regieren. Politisch hat er den Weg dazu längst freigemacht. Eine neue Gameshow zur besten Sendezeit soll nun auch den Kult um seine Person ankurbeln. Zielgruppe ist vor allem Chinas Jugend. In dem Fernsehstudio, das einem Raumschiff gleicht, wird Wissen abgefragt - über den Marxismus, die kommunistische Partei und allen voran über den Staats- und Parteichef selbst.