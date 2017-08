Spannendes Programm beim Lokal-TV-Kongress 2017

Das Programm des Lokal-TV-Kongress 2017 steht fest. Es soll hochkarätige Keynotes, praxisnahe Workshops und Lokal-TV-Showcase beim Treffen der Lokal-TV-Branche geben.



Vom 27. bis 28. September findet in Potsdam der dritte Lokal-TV-Kongress statt. Er ist die jährlich stattfindende Austauschplattform der gesamten Lokal-TV-Branche. Sein zweitägiges Programm wurde nun gestern festgezurrt und steht damit fest.