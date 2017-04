Speicherchips sorgen für satte Gewinne bei Samsung

Das Auf und Ab bei Samsung hält an. Nach dem brennenden Galaxy Note 7 und Korruptionsvorwürfen konnte der koreanische Hersteller mal wieder Positives vermelden. So sorgte das Chip-Geschäfte für einen klaren Gewinnsprung.



Samsung hat dank glänzender Geschäfte mit Speicherchips einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um 46 Prozent auf 7,7 Billionen Won (6,2 Milliarden Euro), wie der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um zwei Prozent auf 50,6 Billionen Won. Für das zweite Quartal erwartet Südkoreas Vorzeigeunternehmen einen weiteren Wachstumsschub nicht nur durch "fortlaufend robuste Erträge" durch die Chipsparte, sondern nach der Markteinführung der Smartphone-Spitzenmodelle Galaxy S8 und S8 Plus auch bessere Geschäfte im Bereich mobile Kommunikation.