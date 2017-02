"Spiel für dein Land": ARD lässt wieder spielen

Im Ersten zocken die Länder wieder gegeneinander. Jörg Pilawa lässt erneut Deutschland, Österreich und die Schweiz gegeneinander antreten.



Das Erste holt "Spiel für dein Land" für die nächste Runde zurück auf den Bildschirm. Die Produktion von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk erfreute sich in der Vergangenheit größter Beliebtheit. Eine neue Spielrunde war also bereits abzusehen. Am morgigen Samstag, den 4. Februar, ist es soweit. Dann moderiert Jörg Pilawa wieder live im Ersten die Sendung, in der Deutschland, Österreich und die Schweiz gegeneinander antreten.