Spitzenspiel der Regionalliga Nordost live bei RBB

Jena oder Cottbus - das ist die einzige Frage in der Regionalliga Nordost. Zurück in die dritte Liga wollen beide Mannschaften. Wenn überhaupt kann es nur einer der beiden Traditionsklubs schaffen.



Denn nur eine Mannschaft aus der Regionalliga Nordost darf an den Entscheidungsspielen zum Aufstieg teilnehmen. Das vielleicht schon vorentscheidende Spitzenspiel überträgt der RBB am Sonntag um 14 Uhr live.