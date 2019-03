Spontandemos gegen Urheberrechtsreform in mehreren Städten

Internet-Volkes Zorn ist scheinbar groß: Nach der Billigung der Urheberrechtsreform im EU-Parlament hat es Spontandemonstrationen in mehreren deutschen Städten gegeben.



Mehrere hundert Menschen folgten den Demonstrationsaufrufen, zu denen die Kampagne «Save the Internet» am Dienstag in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig, Dresden und Kassel aufrief. Das Europaparlament hatte der Reform am Dienstag ohne Änderungen zugestimmt - ungeachtet heftiger Proteste im Netz und auf der Straße.