Sport-Highlights im Doppelpack am Samstag im ZDF

Zwei große Sportevents bestimmen das Abendprogramm im ZDF. Zunächst trifft der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund auf den Deutschen Meister FC Bayern München und anschließend geht es nach London.



Den kommenden Samstag (5. August 2017) sollten sich nicht nur Fußballfreunde rot im Kalender anstreichen. Doch die kommen zuerst im ZDF auf ihre Kosten. Immerhin trifft der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Spiel um den Supercup 2017 auf den Deutschen Meister FC Bayern München. Dazu begrüßt die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die ZDF-Zuschauer um 20.15 live aus dem Signal-Iduna-Park in Dortmund. Das Spiel kommentiert ab 20.30 Uhr Martin Schneider, als Experte steht Holger Stanislawski bereit.