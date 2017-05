Sport1: EM-Qualifikationsspiel Slowenien vs. Deutschland live

Auf den neuen DHB-Bundestrainer Christian Prokop wartet am 3. Mai eine schwere Aufgabe. Er tritt mit seinem Handball-Nationalteam gegen den WM-Dritten, Slowenien, an.



Sein Pflichtspiel-Debüt gibt der neue DHB-Bundestrainer Christian Prokop am Mittwoch. "Für uns wird es eine große Herausforderung, unsere Stärken gegen Slowenien in Ljubljana durchzubringen und in der lautstarken Atmosphäre der Arena Stozice kühlen Kopf zu behalten", sagte dazu Prokop vorab.