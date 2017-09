Sport1: Frauenpower im Doppelpack

Nicht nur die deutschen Volleyballdamen kämpfen auf Sport1 um den Einzug ins EM-Viertelfinale. Auch für die Handball-Frauen geht es in der EM-Qualifikation um einiges.



Bei Sport1 steht der 27. September ganz im Zeichen der Frauenpower. Den Auftakt geben am Mittwoch die Volleyballerinnen. Die Deutschen treten um 18.25 Uhr gegen Bulgarien ans Netz. Dabei geht es für die Damen um nichts geringeres als den Einzug ins EM-Viertelfinale.