Sport1 History: Neues Online-Format feiert große Sportkarrieren

Mit dem neuen Format "Sport1 History" widmet sich der Sender herausragenden Athleten und ihren unvergesslichen Leistungen. In der heute bereitgestellten ersten Ausgabe wird ein deutscher Wimbledon-Sieger geehrt - der aber nicht Boris Becker heißt.



Michael Stich feiert an diesem Donnerstag, den 18. Oktober, seinen 50. Geburtstag und Sport1 nutzt die Gunst der Stunde, dem ehemaligen Weltklasse-Tennisspieler die erste Ausgabe seiner neuen Serie "Sport1 History" zu widmen.