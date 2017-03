Sport1 US überträgt Start der "Indy Car Series" live

Sport 1 wird bei allen Rennen der diesjährigen "Indy Car Series" dabei sein. Darüber hinaus steht diese Woche noch Eishockey aus NHL, sowie Profi- und College-Basketball auf dem Programm.



Den Start der diesjährigen Saison der "Indy Car Series" überträgt Sport1 US am Sonntag um 17 Uhr live. Auch von den 16 weiteren Rennen wird entweder live oder zeitversetzt berichtet. Höhekpunkt des Kalenders ist das legendäre Rennspektakel "Indy 500" am 28. Mai in Indianapolis.