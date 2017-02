Sport1 US überträgt live NBA-Match in New Orleans

Wer das NBA-All-Star Wochenende nicht verpassen will, hat die Möglichkeit mit Sport1 US live dabei sein. Der Sender berichtet von den Basketball-Spielen aus New Orleans.



Die NBA-Elite rockt "The Big Easy": Ob LeBron James, Stephen Curry oder Russell Westbrook – beim NBA-All-Star-Weekend 2017 in New Orleans präsentieren sich die Stars des US-amerikanischen Basketballs. Höhepunkt des Megaevents im Smoothie King Center: das NBA-All-Star Game 2017. Sport1 US ist in der Nacht auf Montag live ab 2.00 Uhr dabei, wenn es zum Schlagabtausch zwischen Korbjägern aus der Eastern und Western Conference kommt.