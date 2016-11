Sport1 sichert sich Rechte an Frauen-Handball-EM

Auf Sport1 können Handball-Fans alle EM-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen. Gleich zum Auftakt muss das Team gegen die Niederlande antreten.



Die deutschen Handball-Frauen starten bei der EHF Euro 2016 in Schweden. Live mit dabei ist Sport1. Der Sender zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im kostenlosen Livestream auf sport1.de. Außerdem sind die Highlights auf Sport1 im Free-TV zu sehen. Der Sender hat sich die plattformneutralen Rechte an den Partien von "Infront Sport & Media" gesichert.