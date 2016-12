Sport1 sichert sich weitere Motorsport-Rechte

Die Königsklasse des Rallye-Sports ist auch weiterhin bei Sport1 zu Hause. Bis einschließlich 2018 konnte der Sender sich die Rechte für Deutschland, Österreich und der Schweiz sichern.



