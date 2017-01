Sport1 startet iM Football Version 2.0

DEr TV-Sender Sport1 hat seine App "iM Football" grundlegend überarbeitet und möchte nun mit der erweiterten "iM Football Version 2.0" die Fußballfans überzeugen.



Bereits in der ersten Version der Fußball-App "iM Football" konnten Fans in ihrem liebsten Umfeld miteinander chatten und diskutieren. Dafür konnten sie sich in Communitys organisieren. Die Version 2.0 baut darauf auf, möchte den Fußballfans aber noch weit mehr Möglichkeiten bieten, sich zu informieren und auszutauschen. Deshalb können nun auch Fans in Diskussionen eingebunden werden, die nicht der eigenen Community angehören.