Sport1 stimmt auf Eishockey-WM ein

Die Eishockey-WM steht in einem Monat ins Haus und sie findet zur Hälfte in Deutschland statt. Auch das Finale ist in Köln. Sport1 überträgt live im Pay- und Free-TV. Die Großzahl der Spiele ist frei empfangbar. Ab Donnerstag beginnt die Testspielphase.



Am 5. Mai ist es soweit - die Eishockey-Weltmeisterschaft beginnt. Aber vorher stehen noch insgesamt acht Testspiele auf dem Programm. Sport1 überträgt alle Vorbereitungsspiele live und frei empfangbar. Den Anfang dabei macht die Partie Norwegen gegen Deutschland am Donnerstag um 18.55 Uhr, die über Sport1.de im kostenlosen Livestream und Sport1+ zu sehen ist.

Die weiteren sieben Testbegegnungen laufen im Free-TV. Bundestrainer Marco Sturm und seine Jungs haben also noch ein straffes Programm vor der Brust. Abzuwarten bleibt, welche Spieler der nordamerikanischen Profiliga NHL mit dabei sein werden. Dies hängt hauptsächlich von dem Abschneiden ihrer jeweiligen Teams in den Play-Offs ab.





Die WM selbst beginnt dann am 5. Mai in mit dem Spiel Schweden gegen Russland in Köln. Die Stadt teilt sich die Ausrichtung mit Paris. Sport1 überträgt insgesamt 27 Spiele live im Free-TV, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie Halbfinale und Finale. Fünf weitere Spiele wird es im kostenlosen Livestream zu sehen geben. Neun Spiele überträgt Sport1+ exklusiv im Pay-TV.