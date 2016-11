Sport1 streamt "Doppelpass" live auf Facebook

Öfter mal etwas Neues: Per Facebook streamt Sport1 den "Volkswagen Doppelpass" und will damit ein neues, jüngeres Publikum erreichen und zur Interaktion einladen.



An Facebook-Freunden mangelt es dem Sender Sport1 definitiv nicht. Und so können sich eben jene 1,3 Millionen Personen am Sonntag ab 11.00 Uhr auf ein Novum freuen. Sport1 überträgt den "Volkswagen Doppelpass" per Facebook live. Das ist zugleich das erste Mal, dass sich eine komplette Sportsendung im deutschen Fernsehen auf diese Weise sehen lässt, versichert der Sender und setzt bei der Umsetzung auf Plazamedia, eine Tochtergesellschaft der Constantin Media AG.