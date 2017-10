Sport1 verchipt Spieler des TSV 1860 München

Sport1, Kinexon Sports und 1860 München starten eine umfassende Kooperation. Dank ihr werden beim Spiel TSV 1860 München gegen FC Bayern München II erstmals live Daten und Graphiken der Leistung jedes einzelnen Spielers einfließen können.



Sprinttempo, Schussgeschwindigkeit, Laufdistanz – alles Daten, die echte Fans interessieren. Dank einer Kooperation von Sport1 mit Kinexon Sports und dem TSV 1860 München, werden diese Infos erstmals in Echtzeit während einer Regionalliga-Liveübertragung eingebunden. Premiere für die neue Tracking-Technik ist das Münchner Derby zwischen den "Löwen" und dem FC Bayern München II am Sonntag, 22. Oktober, live ab 14.55 Uhr im Free-TV.