Sport1 zeigt EM-Quali des deutschen Futsal-Teams live

Im Fußball gehört Deutschland zu den führenden Nationen der Welt. Doch gilt dies vor allem für die Open-Air-Variante auf dem Rasen, unterm Hallendach hat der Deutsche Fußballbund (DFB) lange Zeit kein Potential gesehen. Und so fristete das vom Fußball-Weltverband FIFA als einzige offizielle Hallenvariante anerkannte Futsal bisher ein Schattendasein im Land des Weltmeisters. Die im Dezember 2015 gegründete Futsal-Nationalmannschaft will das ändern und sich dafür für die kommende Europameisterschaft 2018 qualifizieren. Die erste Quali-Runde wird von Sport1 live übertragen.