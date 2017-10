Sporttotal.tv bald auch in Österreich

Sporttotal.tv ist erst vor kurzem angetreten um die Berichterstattung von Amateur-Fußballspielen zu revolutionieren. Nun expandiert das Unternehmen schon international. Auch andere Sportarten sollen das Portfolio erweitern.



Sporttotal befindet sich auf Epansionskurs. Schon am vergangenen Wochenende liefen Tests bei unterklassigen Partien in Österreich. Eine Vereinbarung mit dem österreichischen Fußballverband (ÖFB) ist bereits getroffen worden. Zum Jahreswechsel sollen weitere Sportarten in Deutschland folgen, darunter Basketball, Volleyball und Handball.