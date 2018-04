Spotify kauft Loudr.fm

Der Musikstreamingdienst Spotify hatte erst kürzlich die Medien dominiert, da er an die Börse gegangen ist. Nun kauft man den Lizenzdienst Loudr.



Noch weiter stärken will sich offenbar der schwedische Streamingdienst Spotify mit dem Zukauf von Loudr.fm, einem Musikrechte-Lizenzdienst aus den USA. Das berichtet das Handelsblatt. Ein Preis ist hingegen nicht bekannt geworden, auch nicht, was es für Auswirkungen auf das Geschäft von Loudr haben wird.