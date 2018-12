Spotify kommt um Milliardenzahlung herum

Der Musik-Streaming-Dient Spotify einigt sich mit dem Musikverlag Wixen Music nach dessen Milliardenklage.



Der Streaming-Dienst Spotify hat sich nach knapp einem Jahr mit einem Musikverlag geeinigt, der in einer Klage mindestens 1,6 Milliarden Dollar forderte. Der auf Autoren- und Künstlerrechte spezialisierte Verlag Wixen Music zog die Klage nun zurück, wie aus Gerichtsunterlagen vom Donnerstag hervorgeht. Finanzielle Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt.