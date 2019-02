Spotify löscht Nutzer von Adblocker-Software

Der Musik-Streamingdienst macht ernst: Wer einen kostenlosen Spotify-Account nutzt und die Werbung umgeht, muss nun mit Löschung seines Profils rechnen. Spotify hat bereits 2 Millionen Nutzerkonten deaktiviert.



Spotify kämpft fortan flächendeckend mit harten Bandagen gegen die Nutzung von Software, die das Umgehen von Werbeeinspielern ermöglicht. Wer einen kostenlosen Account des in Schweden beheimateten Anbieters nutzt und nachweislich Schummel-Software verwendet, die Werbeeinspieler überspringt, muss in Zukunft mit sofortiger Bestrafung rechnen.