Staffelstart mit der 100. Folge des "Neo Magazin Royale"

Das Warten hat ein Ende. Morgen startet die neue Staffel des "Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann". Im Fernsehen beginnt die royale Zeit um 22.15 Uhr auf ZDFneo.



In der ZDFmediathek gibt es die Sendung bereits ab Donnerstag um 20.15 Uhr. Das ZDF strahlt sie dann am Freitag um 0 Uhr aus. Mit der neuen Staffel gibt es auch Änderungen im Studio.