"Star Wars: Die letzten Jedi" feiert Deutschlandpremiere

Keine Angst! Hier wird nicht verraten, wie die Geschichte von Episode VIII ausgeht beziehungsweise das Star-Wars-Universum filmisch weiter erzählt wird. Es folgt lediglich ein kleiner Überblick über die erste Resonanz auf den Film.



Für diejenigen, die wie der Autor dieser Zeilen den Film bereits gesehen haben, verbietet sich jegliches spoilern von selbst. Erste Kritiken sprießen jedoch nicht erst seit heute Nacht wie Pilze aus dem Boden. DIGITAL FERNSEHEN gibt einen kleinen Überblick:



Die nicht gerade für seine Zimperlichkeit bekannte Filmsparte des " Forbes Magazines" hält sich ausnahmsweise mit Lob nicht zurück. Ihr gefällt der Humor, der nicht von der Dramaturgie abzulenken vermag, und sie findet positive Worte für die herangezogenen Referenzen. Der längste "Star Wars"-Film (Anm.: 152 Min.) der je gemacht wurde erinnert das Magazin zu Beginn in einigen Zügen an Episode V "Das Imperium schlägt zurück" und man vergleicht seinen Wert für das Franchise mit dem von "The Dark Knight" für die "Batman"-Filme.