"Star Wars": Regisseur verrät Details zu "Episode VIII"

Mit "Rogue One" ist das erste Spin-Off gerade erfolgreich in den Kinos unterwegs, Ende des Jahres soll mit dem achten Teil die Skywalker-Saga weiter erzählt werden. Inhalt und Titel sind noch unbekannt, der Regisseur von "Episode VIII" verriet dennoch einige Details.



Der Krieg der Sterne wird auch 2017 weiter die Film-Fans in Atem halten. Das erste Spin-Off des "Star Wars"-Universums, "Rogue One", lässt weltweit die Kassen von Disney klingeln und mit "Episode VIII" ist der nächste Hit für den Dezember fest eingeplant. Zur Fortsetzung des massiv erfolgreichen "Das Erwachen der Macht" ist bisher jedoch noch nichts nach außen gedrungen, nun brachte der neue Regisseur Rian Johnson in einem Interview mit der "USA Today" etwas Licht ins Dunkel.