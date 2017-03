Stars und Überraschungen: Goldene Kamera vergeben

Ob Hollywood-Legende, Fernsehjournalist oder Nachwuchsschauspieler - sie alle sind in Hamburg mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. In der festlichen Gala warteten Überraschungen, Anspielungen auf die Oscar-Panne und so manches Statement.



Auf dem roten Teppich lächeln und posieren Stars und Sternchen für die Fotografen, in der Show ist Mitfiebern angesagt: In Hamburg ist am Samstagabend die Goldene Kamera verliehen worden. Es gab bewegende Momente, aber auch so manches Schräge. Erstmals moderierte Steven Gätjen die Gala, die zweieinhalb Stunden live im ZDF übertragen wurde.



Die Schauspieler Jane Fonda, Nicole Kidman und Colin Farrell sowie der britische Sänger Ed Sheeran wussten schon vorher von ihren Auszeichnungen. Andere mussten warten: Die Jury entschied sich in den nationalen Kategorien für Lisa Wagner und Wotan Wilke Möhring als beste Schauspieler. Das Publikum wählte die "heute-show" zur gelungensten Satire-Sendung. Die TV-Journalisten Caren Miosga ("Tagesthemen"), Marietta Slomka ("heute-journal") und Peter Kloeppel ("RTL aktuell") wurden stellvertretend für ihre Redaktionen in der Kategorie "Beste Information" geehrt.