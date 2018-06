Start der "ARD-Sommerinterviews" mit Andrea Nahles

Die Große Koalition ist seit knapp drei Monaten im Amt, doch jetzt ist erstmal Pause. Nun stehen die "ARD-Sommerinterviews" an - als erstes an der Reihe: Andrea Nahles.



Das "ARD-Sommerinterview" beginnt diesen Sonntag mit seiner ersten Ausgabe. In dieser steht Andrea Nahles von der SPD im "Bericht aus Berlin" Rede und Antwort zu aktuellen Themen. Nahles ist in einer besonderen Position als erste Frau, die jemals an der Parteispitze war.