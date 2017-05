Start der neuen DAB-Plus-Kampagne

Mit einer bundesweiten Marketingkampagne wirbt das Deutschlandradio mit weiteren Partnern erneut für das Digitalradio DAB Plus.



In Deutschland ist DAB Plus weiterhin auf dem Vormarsch. Mit einer bundesweiten Marketingkampagne wirbt das Deutschlandradio gemeinsam mit seinen Partnern auch weiterhn für das digitale Übertragungsformat. "So klar, als wär ich da" nennt sich die Aktion, die am Dienstag ihren Auftakt feiert und unter anderem TV-Spots im Ersten, in den dritten Programmen und online umfasst. Hinzu kommen Radiospots in den ARD-Hörfunkwellen, bei Deutschlandradio und privaten Rundfunkanbietern.