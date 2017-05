Statistik: Starkes Wachstum von 4K dank HDR

Die Verkäufe von 4K-fähigen Fernsehgeräten sollen in den nächsten fünf Jahren dank HDR-Technologie stark wachsen, wie eine aktuelle Statistik von ABI Research zeigt.



Bis 2022 sollen die Verkäufe von 4K-Fernsehern um 41 Prozent und damit auf 245 Millionen Einheiten ansteigen. Das sagt eine neue Analyse von ABI Research voraus.

Neue Sony 4K-HDR-Fernseher ab März im deutschen Handel



Bedingt würde dieser Anschub vor allem durch das wachsende Interesse an High Definition Range-Fernsehern. Hersteller wie LG, Samsung und Sony wollen in ihren nächsten 4K-Modellen HDR als Feature für ein detail- und farbenreicheres Bild einbauen.



Zwar wüchsen die Verkäufe von UHD-Geräten stetig, doch bereiteten sich manche Hersteller auf den nächsten Hit vor: 8K. Vor allem in Japan sei man sehr fortschrittlich, zu den Olympischen Spielen 2020 wolle man solch hochaufgelöstes Videomaterial senden können. Der Hersteller Sharp hatte zuletzt 2015 einen 8K-TV für 130000 US-Dollar vorgestellt.



Auch in China würden mehr und mehr Firmen auf den Zug aufspringen, noch sind jedoch keine 8K-Modelle erhältlich. Bis 2020 würde 8K zwar in kleineren Mengen an Anteilen gewinnen, doch vorrangig in Südkorea und Japan. Den Markt dominieren solle allerdings weiterhin 4K, so Khin Sandi Lynn von ABI Research.