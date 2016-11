Statt DAB Plus: ORF setzt weiter auf UKW

Während in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf die Umstellung auf DAB Plus hinarbeitet, setzt der österreichische Rundfunk weiter auf UKW.



Der ORF will sich nicht an der Verbreitung über DAB Plus beteiligen. Wie das Unternehmen bekannt gab, ist die Entscheidung gefallen: Österreichs öffentlich-rechtlicher Radio-Marktführer setzt auch in Zukunft auf die Ultrakurzwelle. Für das Digitalradio gebe es derzeit keine sinnvollen Rahmenbedingungen, bekräftigte die Sendeanstalt erneut.