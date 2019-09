Steinmeier mahnt: Dudelfunk ohne Chance gegen Spotify

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an Deutschlands Radiomacher appelliert, das kostbare Vertrauen ihrer Hörer zu erhalten.



"Für viele sind Sie eben diejenigen, die die Meinung des Hörers im Alltag zu einem guten Stück prägen", sagte Steinmeier am Mittwochabend bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg.